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Общество7 декабря 2021 13:35

В Брянске на остановках появятся 100 электронных табло

Цифровые расписания засветятся в 2022 году
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске в 2022 году на остановках общественного транспорта появятся 100 электронных табло. Об этом 7 декабря рассказал начальник отдела по транспорту городской администрации Игорь Чубчиков на встрече с журналистами.

Пресс-конференция проходит на базе пассажирского автотранспортного предприятия в Бежицком районе. На ней также присутствуют директор ПАТП Александр Андросенко и начальник троллейбусного управления Наталья Назарова.

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