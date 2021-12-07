В Брянске на остановках появятся 100 электронных табло

В Брянске в 2022 году на остановках общественного транспорта появятся 100 электронных табло. Об этом 7 декабря рассказал начальник отдела по транспорту городской администрации Игорь Чубчиков на встрече с журналистами.

Пресс-конференция проходит на базе пассажирского автотранспортного предприятия в Бежицком районе. На ней также присутствуют директор ПАТП Александр Андросенко и начальник троллейбусного управления Наталья Назарова.

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