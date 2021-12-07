"Черный список" поставщиков электроэнергии.

В Брянской области составили «черный» и «белый» списки поставщиков электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе компании поставщика.

Нарушителей обязательств по оплате электроэнергии показали для того, что бы о них знали собственники при выборе управляющей компании.

Задолженность организаций на 1 ноября этого года составила больше 264,52 миллиона рублей.

Существует в доступе и «белый» список. В нем отметили добросовестные компании.

"Белый" список поставщиков энергии.

Подробнее ознакомиться с ними можно на сайте поставщика электроэнергии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»