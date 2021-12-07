Вне зоны доступа

Фото: АО "Чистая планета".

Региональному оператору по обращению с ТКО за три дня поступило более 50 жалоб от перевозчиков отходов на нечищеные дороги и гололед. Из-за отсутствия доступа к контейнерным площадкам смещаются графики вывоза мусора.

Водители мусоровозов присылают фотографии недоступных мест сбора отходов и так комментируют создавшуюся ситуацию:

- Мусоровозы проваливаются в рыхлый снег и зачастую из снежного капкана не так просто выбраться. На это уходит несколько часов, а иногда нужна помощь спецтехники. Сельские дороги занесло снегом, и дорожные службы, похоже, не успевают расчистить подъездные пути. Непростая ситуация складывается не только в районах области, но и в областном центре. Мы не можем заехать во дворы многоквартирных домов, где расположены контейнерные площадки, из-за наледи – машину заносит и можно повредить припаркованные личные авто граждан.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» направил в администрации районов и управляющие компании письма с просьбой обеспечить доступ спецтехники к контейнерным площадкам и очистить от снега и льда подъездные пути.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области просит граждан с пониманием отнестись к возможному смещению графика вывоза мусора и напоминает, что о всех замечаниях к работе транспортных компаний – перевозчиков отходов и о необходимости дополнительного вывоза мусора (в случае переполнения контейнеров) нужно сообщать на «горячую линию» регоператора по телефону 8(4832)606-444.