Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Брянске на железнодорожном вокзале столкнулись два троллейбуса. ДТП произошло во вторник, 7 декабря. Обь этом очевидцы сообщили в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

Там же опубликовали и фото.

Дорогу не поделили два троллейбуса. Из-за их столкновения движение остановили примерно на час. Пользователи в комментариях в ДТП винят состояние дорог после снегопада.

Информации из официальных источников пока не поступало.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»