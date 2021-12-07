Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.
В Брянске на железнодорожном вокзале столкнулись два троллейбуса. ДТП произошло во вторник, 7 декабря. Обь этом очевидцы сообщили в соцсети ВКонтакте в одной из групп.
Там же опубликовали и фото.
Дорогу не поделили два троллейбуса. Из-за их столкновения движение остановили примерно на час. Пользователи в комментариях в ДТП винят состояние дорог после снегопада.
Информации из официальных источников пока не поступало.
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