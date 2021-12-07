ВТБ: спрос на ипотеку в Центральном федеральном округе вырос на 15%

Фото: ВТБ.

Клиенты банка ВТБ в регионах Центрального федерального округа за 11 месяцев года оформили 29,4 тыс. ипотечных сделок на 63,4 млрд рублей, что на 15% больше результата аналогичного периода прошлого года. Средний чек ипотеки по ЦФО за 11 месяцев составил 2,2 млн рублей - почти на четверть больше, чем средний чек за аналогичный период 2020 года.

Продолжает сохранять популярность программа ипотеки с господдержкой. В этом году на ее долю приходится треть от продаж. Сумма выдач по ипотеке с господдержкой по итогам 11 месяцев 2021 года достигла 21,7 млрд рублей. Выдачи заемных средств по госпрограмме для семей с детьми в текущем году составили 4,4 млрд рублей. По обновленным условиям этой программой могут воспользоваться пары даже с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. (Напомним, в сентябре ВТБ улучшил условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, а по семейной ипотеке ставка теперь - от 4,7%).

В ноябре ВТБ выдал жителям ЦФО 2,6 тыс. жилищных займов на 6,3 млрд рублей, на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек по ипотеке в ноябре 2021 года составил 2,4 млн рублей.

В целом по России за 11 месяцев текущего года ВТБ выдал ипотечных кредитов более чем на один триллион рублей, что является историческим рекордом. По оценкам аналитиков банка, российские заемщики с января по ноябрь 2021 года оформили 5,1 трлн рублей кредитов на жилье.

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