ФГБУ «Брянская МВЛ» получило право использования комбинированного знака ILAC MRA

Федеральной службой по аккредитации одобрено использование Испытательным центром ФГБУ «Брянская МВЛ» комбинированного знака ILAC MRA,а также порядка использования изображения национального знака аккредитации, являющегося составным элементом комбинированного знака, изложенными в приказе Минэкономразвития РФ от 30.07.2020 №473 «Об установлении изображений знака национальной системы аккредитации, в том числе со знаками международных организаций по аккредитации, и порядка их применения».

Разрешение на использование комбинированного знака ILAC MRA получено в рамках выполнения мероприятий индивидуального плана модернизации ФГБУ «Брянская МВЛ» в качестве опорной лаборатории, предусмотренных национальным проектом «Международная кооперация и экспорт».

Использование комбинированного знака ILAC MRA свидетельствует о выполнении ФГБУ «Брянская МВЛ» условий соглашений и договоренностей, заключенных Федеральной службой по аккредитации с органами по аккредитации иностранных государств, международными организациями по аккредитации и иными, действующими в сфере оценки соответствия.

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) является международной организацией для органов по аккредитации, работающих в соответствии с ISO/IEC (Международная организация по стандартизации) и участвующих в аккредитации органов по оценке соответствия, включая калибровочные и испытательные лаборатории, медицинские испытательные лаборатории, органы инспекции.

Выдаваемые протоколы испытаний со знаком ILAC MRA в рамках области аккредитации испытательного центра ФГБУ «Брянская МВЛ» будут признаваться другими организациями, подписавшими соглашение о взаимном признании ILAC, в более чем в 100 странах мира.