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Общество7 декабря 2021 9:03

ФГБУ «Брянская МВЛ» получило право использования комбинированного знака ILAC MRA

Кира ФИЛИППОВА
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Федеральной службой по аккредитации одобрено использование Испытательным центром ФГБУ «Брянская МВЛ» комбинированного знака ILAC MRA,а также порядка использования изображения национального знака аккредитации, являющегося составным элементом комбинированного знака, изложенными в приказе Минэкономразвития РФ от 30.07.2020 №473 «Об установлении изображений знака национальной системы аккредитации, в том числе со знаками международных организаций по аккредитации, и порядка их применения».

Разрешение на использование комбинированного знака ILAC MRA получено в рамках выполнения мероприятий индивидуального плана модернизации ФГБУ «Брянская МВЛ» в качестве опорной лаборатории, предусмотренных национальным проектом «Международная кооперация и экспорт».

Использование комбинированного знака ILAC MRA свидетельствует о выполнении ФГБУ «Брянская МВЛ» условий соглашений и договоренностей, заключенных Федеральной службой по аккредитации с органами по аккредитации иностранных государств, международными организациями по аккредитации и иными, действующими в сфере оценки соответствия.

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) является международной организацией для органов по аккредитации, работающих в соответствии с ISO/IEC (Международная организация по стандартизации) и участвующих в аккредитации органов по оценке соответствия, включая калибровочные и испытательные лаборатории, медицинские испытательные лаборатории, органы инспекции.

Выдаваемые протоколы испытаний со знаком ILAC MRA в рамках области аккредитации испытательного центра ФГБУ «Брянская МВЛ» будут признаваться другими организациями, подписавшими соглашение о взаимном признании ILAC, в более чем в 100 странах мира.