В Брянской области за сутки от коронавируса умер 21 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 2433 брянцев. Об этом 7 декабря сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирус выявили у 235 человек. Сумели побороть заболевание 385 брянцев. Медики выполнили 3240 исследований на ковид-19.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 91200 человек. Среди них 118 иногородних. Выздоровело 83884 брянца. Общее число ПЦР-тестов составило 1149341.

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