Специалисты ФГБУ «Брянская МВЛ» продолжают повышать уровень своей квалификации

В период с 02 по 03 декабря 2021 года начальник лаборатории экспертизы семян и зерна ФГБУ «Брянская МВЛ» Умеренкова Венера, а также ведущий инженер-радиолог учреждения Тресикова Лариса освоили курс повышения квалификации по теме: «Проверка сенсорной чувствительности испытателей. Подтверждение компетенций для проведения органолептического анализа и участия в дегустационных комиссиях». Организатором обучения в очном формате выступил ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий».

В результате успешного тестирования сенсорной чувствительности на базе органолептической лаборатории ФГБОУ ДПО СПИУПТ, специалисты Брянской межобластной ветеринарной лаборатории получили право участия в работе дегустационных комиссий в качестве отобранных испытателей.

По завершению обучения были получены удостоверения о повышении квалификации установленного образца.