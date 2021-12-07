В брянской Клетне пьяный водитель насмерть сбил женщину на зебре. ДТП произошло в понедельник, 6 декабря, около 18.40 на улице заозерной, сообщают в УГИБДД УМВЛ России по Брянской области.

По предварительной информации, 50 –летний водитель автомобиля ВАЗ-2150 сбил 63-летнюю женщину. Она переходила дорогу по диагонали по перекрестку справа налево в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. После ДТП женщина скончалась от полученных травм. Она была в темной одежде без световозвращающих элементов.

- У 50-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21150 установили состояние опьянения, - говорят в Госавтоинспекции.

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