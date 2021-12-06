В Брянске отменили пресс-конференцию начальника отдела по транспорту Игоря Чубчикова. Ее анонс дали в понедельник. 6 декабря.

Игорь Чубчиков должен был встретиться с представителями СМИ во вторник, 7 декабря. Запланировал пресс-конференцию Центр управления регионом.

Встречу с журналистами пообещали провести в другой день. А на вопросы, интересующие жителей Брянска, которые они задают в социальных сетях, ответят профильные специалисты.

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