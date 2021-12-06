В Брянской области 46 процентов будущих водителей сдали теорию с первого раза

В Брянской области с первого раза теоретический экзамен сдали 46,4 процента будущих водителей, а практический – 12,5 процента. . В 2021 году подразделения УГИБДД в Брянской области провели больше 70 тысяч экзаменов на право управления автомобилями, сообщают в пресс-службе УМВД России по брянской области.

Средний процент сдачи теоретических испытаний -66,вождения – 32. В регионе работают 57 автошкол, проводящих обучение водителей.

По вине водителей со стажем за рулем до двух лет произошло 35 ДТП, в которых 5 человек погибли и 47 получили ранения.

«Брянские известия» выясняли легко ли сдать на права в Брянске без взяток, и во сколько обойдется заветная корочка.

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