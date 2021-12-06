Трихинеллез диких животных

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Позади остался период сбора грибов и ягод. Сезон осенней охоты на диких животных в самом разгаре. Многие слышали, что употреблять в пищу мясо диких животных опасно. А вот почему, для некоторых остаётся непонятным. Одна из причин такого настороженного отношения – паразитарные заболевания, которыми могут болеть животные, а также и человек. Примером таких опасных заболеваний является трихинеллез.

Почему опасно есть мясо диких животных? Можно ли самому определить, что животное заражено? Какова роль ветеринарных лабораторий в сезон охоты? Ответы на интересующие вопросы и комментарий о паразитарных заболеваниях дает заведующая сектором пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы испытательной лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» Галина Сафрошина.

- Почему опасно употреблять в пищу мясо диких животных?

- Дикие животные (лось, косуля, медведь, дикий кабан, заяц и другие), на которых разрешена охота, болеют рядом паразитарных заболеваний. Заболевания могут передаваться человеку при употреблении в пищу мяса больных животных.

- Может ли человек самостоятельно определить, что животное заражено?

- Нередко мясо зараженного и здорового животного внешне не различимо. Личинки паразитов микроскопические, выявить их можно при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов забоя. Ветеринарные специалисты проводят лабораторную оценку качества мяса и мясных продуктов на санитарно-паразитологические показатели методом компрессорной трихинеллоскопии и пластования в соответствии с действующими нормативными документами.

- Употребление в пищу мяса, добытого самостоятельно, чревато заражением опасными болезнями животных, в том числе трихинеллёзом. Расскажите о нем подробнее…

- Трихинеллез - остро или хронически протекающая болезнь аллергического и воспалительного характера, вызываемая поселением в мышцах многих млекопитающих личинок круглых гельминтов (трихинелл). Болезнь зарегистрирована более чем у 100 видов животных. Трихинеллезом болеет и человек.

Лечение данного заболевания не разработано. Помните: все туши кабанов и других восприимчивых к трихинеллезу животных необходимо обязательно (!) проверять на наличие трихинелл. Мясо, где обнаружена хотя бы одна личинка трихинеллы, подлежит уничтожению.

- Как защитить себя и своих близких от заражения трихинеллезом?

- Мясо дичи является экологически чистым, калорийным и полезным продуктом, богатым незаменимыми аминокислотами, витаминами, макро- и микроэлементами. Мясо диких животных всегда было популярным среди населения и сегодня нередко появляется на наших столах. Но, чтобы обезопасить себя от болезней, необходимо придерживаться нескольких правил:

• не приобретайте мясо диких животных в местах, неустановленных для проведения торговли (дворы, стихийные рынки, трассы);

• не употребляйте в пищу мясо, полученное от убоя диких животных, при отстреле на охоте без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;

• не пробуйте сырой фарш и строганину из мяса.

Уважаемые охотники, не надейтесь на любимое "авось" и не поленитесь потратить немного своего времени, чтоб убедиться в безопасности своей добычи для вас и вашей семьи.