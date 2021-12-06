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Общество6 декабря 2021 10:41

В Брянске за неделю поймали 52 безмасочника

На нарушителей выписали протоколы
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске с 29 ноября по 5 декабря поймали 52 безмасочника. На них составили протоколы: 29-на продавцов, 23-на покупателей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Межведомственная комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего обошли 442 объекта.

18 нарушителей масочного режима выявили на выходных. Им также выписали административные документы. 11-продавцам и 7 – покупателям.

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