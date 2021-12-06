Пьяный житель Брянска украл у знакомого пистолет. 45-летнего мужчину обвинили по статье «Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в мае пьяный осужденный находился в доме своего знакомого. Он украл пистолет модели «МР-79-9ТМ» калибра 9 миллиметров с обоймой, после чего с места преступления скрылся.

Украденный пистолет изъяли правоохранители.

- Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно, - говорят в надзорном ведомстве. – Ему дали два года испытательного срока. Приговор суда в законную силу не вступил.

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