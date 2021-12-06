Брянские букмекеры компании получили штраф в 500 тысяч рублей

Брянские букмекеры компании «Букмекер Паб» получили штраф в 500 тысяч рублей. Во время внеплановой проверки налоговой выяснили, что 2,5 месяца компания работала без действующей банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных игр. А это необходимо, чтобы защитить права и законные интересы игроков, сообщают «Брянские новости».

Однако лицензия на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах у них была.

Налоговые инспекторы составили протокол и направили дело в районный суд. Суд принял решение оштрафовать компанию на 500 тысяч рублей. Букмекеры обжаловали его в областной суд. Однако их жалобу оставили без удовлетворения.

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