В Погарском районе водитель иномарки угодил в кювет и опрокинулся

В Погарском районе водитель иномарки, избегая столкновения при обгоне, угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 4 декабря около 15.40 на 1 километре дороги Погар-Стародуб. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, завершая обгон, резко вернулся на свою полосу и оказался слишком близко перед обгоняемым автомобилем «Датсун он-до». Им управлял 36-летний мужчина. Чтобы не допустить столкновения, он съехал в правый кювет и опрокинулся.

- В ДТП пострадала 80-летняя женщина – пассажирка «Датсун он-до», - говорят в Госавтоинспекции. – Она получила травму грудной клетки и перелом ребер. Пострадавшую госпитализировали.

Кстати, пожилая женщина находилась на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. На водителя завели административное дело.