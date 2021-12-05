В Дубровском районе 21-летний водитель ВАЗа при обгоне врезался в легковушку

В Дубровском районе водитель ВАЗа при обгоне врезался в легковушку. ДТП произошло 4 декабря около 10.40 на 6 километра дороги Орел-Брянск-Смоленск-Клетня, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации. 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, обгоняя впереди идущую машину, не справился с управлением и врезался в ВАЗ-21074 под управлением 40-летней автомобилистки. Она ехала попутно.

- В ДТП 40-летняя женщина автомобиля ВАЗ-21074 ушибла правую ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой.

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