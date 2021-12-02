Брянский гинеколог запустила челлендж в поддержку врачей из коронавирусных госпиталей

Фото: Олеся Глушенкова, vk.com.

Брянский гинеколог частной клиники Олеся Глушенкова запустили в соцсетях челлендж. Она назвала его «Врачи, мы с вами!». Акушер-гинеколог запустила его, чтобы поддержать врачей.

- Врачи, которые круглосуточно дежурят в ковидариях, скорее всего, Новый год встретят там же, а не с семьей, - пишет Олеся Глушенкова. - Под бой кремлевских курантов продолжат сражение в «красной зоне» за жизнь и здоровье каждого пациента.

Присоединиться к акции может каждый желающий. Для этого нужно в своем аккаунте в любой соцсети опубликовать добрую историю о докторе, которого хочется поблагодарить. И не забыть добавить тег «Врачи, мы с вами!».

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