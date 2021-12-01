В Брянской области 2 декабря ожидают сильный ветер и мокрый снег

В Брянской области в четверг,2 декабря, ожидают сильный ветер и мокрый снег. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ночью ветер подует с запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем - в южном направлении со скоростью 8-13 метров в секунду. Его порывы могут усилиться до 16 метров в секунду.

Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем обещают умеренные осадки. Возможен снег, мокрый снег и дождь. Днем местами - гололед, налипание мокрого снега, туман. На дорогах будет скользко.

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