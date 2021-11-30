В брянской коммерческой организации работникам задолжали больше 1 млн 830 тысяч рублей

В Брянской области руководство коммерческой организации задолжало работникам больше 1 миллиона 830 тысяч рублей. 11 человек с июня 2020 года по сентябрь 2021 года не получали заработную плату. Завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- В настоящее время организовано расследование, следователями принимаются обеспечительные меры необходимые для устранения задолженности перед работниками предприятия, - говорят в правоохранительном ведомстве.

Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

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