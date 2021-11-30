В Брянской области в 2021 году иностранцы совершили больше 270 преступлений

В Брянской области в 2021 году иностранные граждане за январь-октябрь совершил 271 преступление. Сюда же относятся и лица без гражданства. Это составило 2,2% от всех выявленных правонарушений, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Больше всего таких преступлений зафиксировали в двух районах Брянска - Бежицком и Советском. А также в пяти районах области - в Клинцовском, Злынковском, Климовском, Севском, Суземском

В основном, преступления совершали граждане Беларусии – 88, Украины–85, Узбекистана – 23, Таджикистана – 20, Молдовы – 14, Азербайджана – 13, Армении – 5. Лица без гражданства совершили 16 преступлений.

Иностранных преступников поймали на кражах, незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации, незаконном обороте наркотических средств, взяточничестве и угрозе убийством.

52 преступления также совершили в отношении иностранцев. Большинство из них в Брянске. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в основном

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