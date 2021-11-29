В Брянской области в 2022 году построят мусоросортировочные станции в Новозыбкове и Клинцах. Уже разработали проектно-сметную документацию на строительство мусоросортировочных станций в Новозыбковском и Клинцовском городских округах. Их общая мощность составляет 75 тысяч тонн.

Строительство и ввод в эксплуатацию указанных объектов запланировали на 2022 год. Об этом 29 ноября сообщили на совещании у губернатора Александра Богомаза с заместителями. Обсуждали реализацию в регионе национального проекта «Экология».

- Региональным оператором осуществляется закупка контейнеров, - сказали в пресс-службе правительства Брянской области. - На 2021 год запланировано приобретение 400 единиц на сумму пять миллионов рублей. В октябре Брянская область из федерального бюджета получила дополнительно 42,5 миллиона рублей на закупку 2266 контейнеров.

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