В Злынковском районе сироту потребовали обеспечить жильем. Прокуратура провела проверку, сообщают в надзорном ведомстве.

- Установлено, что заявитель относится к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоит на учете в органе опеки и попечительства Злынковского района как нуждающийся в обеспечении жилым помещением, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Однако с момента достижения им совершеннолетия и до настоящего времени жилым помещением заявитель не обеспечен.

Прокуратура направила в суд иск. В котором потребовала обязать администрацию предоставить сироте жилье.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»