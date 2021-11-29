В брянской Унече пенсионер сбил 39-летнюю женщину. ДТП произошло 29 ноября около 13.55 на Улице Октябрьской, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал со стороны улицы пролетарской в сторону улицы Иванова. Он сбил 39-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне перехода в зоне его видимости по ходу движения автомобиля.

- В ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают.

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