В Брянске водитель иномарки сбил восьмилетнего школьника на зебре

В Брянске водитель иномарки на зебре сбил восьмилетнего школьника на зебре. ДТП произошло 29 ноября около 13 31 на улице красной. Сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны улицы Пушкина по улице Абашева в сторону улицы Мичурина. Автомобилист сбил восьмилетнего школьника. Мальчик переходил дорогу часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

- В ДТП школьник получил ушиб левой голени, - говорят в Госавтоинспекции. - Ребенка госпитализировали. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают

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