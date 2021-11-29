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Общество29 ноября 2021 14:44

В Брянской области за прошедшую неделю на удочку телефонных мошенников попались 63 человека

Доверчивых людей обманули на 15,5 миллиона рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области за минувшую неделю жертвами телефонных мошенников стали 63 человека. Аферисты выудили у них 15,5 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

35 доверчивых брянцев больше 12 миллионов рублей перевели лжебанкам. Аферисты под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочной суммы, разблокировки счета узнавали данные банковской карты, а также денежную сумму на счету.

Доверчивый собеседник говорил незнакомцу смс-код подтверждающий операцию

Сейчас решают вопрос о заведении уголовных дел на мошенников.

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