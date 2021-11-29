В Брянской области за прошедшую неделю на удочку телефонных мошенников попались 63 человека

В Брянской области за минувшую неделю жертвами телефонных мошенников стали 63 человека. Аферисты выудили у них 15,5 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

35 доверчивых брянцев больше 12 миллионов рублей перевели лжебанкам. Аферисты под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочной суммы, разблокировки счета узнавали данные банковской карты, а также денежную сумму на счету.

Доверчивый собеседник говорил незнакомцу смс-код подтверждающий операцию

Сейчас решают вопрос о заведении уголовных дел на мошенников.

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