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Общество29 ноября 2021 13:34

В Брянской области за три дня поймали 454 нарушителя среди водителей автобусов

В ГИБДД подвели итоги профилактического мероприятия
Марина АНТОНОВА
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в Брянской области подвели итоги операции "Автобус", которая проходила с 24 по 26 ноября. Автоинспекторы поймали 454 нарушителя среди водителей. На них составили административные протоколы, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Всего проверили 1350 машин. Из них 275 осуществляли межрегиональные перевозки, 40 - международные.

Во время операции на брянских дорогах ездили 23 скрытых патруля.

- Назначена 41 проверка по фактам, указывающим на наличие нарушений при эксплуатации транспорта со стороны должностных лиц или юридических лиц, - говорят в областной Госавтоинспекции. - К административной ответственности привлекли 23 должностных лица. По остальным административным расследованиям проверки еще проводятся.