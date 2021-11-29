В ДТП на улице Литейной в Брянске пострадал 25-летний водитель ВАЗа

В ДТП на улице Литейной в Бежицком районе Брянска пострадал 25-летний водитель ВАЗ-211540. Автоавария случилась около десяти часов вечера в воскресенье, 28 ноября, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель отечественной легковушки ехал в левом ряду со стороны улицы 50-й Армии в сторону улицы Нахимова. При повороте налево на переулок Кирова он не убедился в безопасности маневра. И столкнулся с "Ниссан Алмера", за рулем которого был 20-летний автомобилист.

У водителя ВАЗа диагностировали перелом руки, раны колена, лица, перелом носа. Молодого человека госпитализировали.