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Происшествия29 ноября 2021 11:44

В ДТП на улице Литейной в Брянске пострадал 25-летний водитель ВАЗа

Автоавария случилась вечером 28 ноября
Марина АНТОНОВА
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В ДТП на улице Литейной в Бежицком районе Брянска пострадал 25-летний водитель ВАЗ-211540. Автоавария случилась около десяти часов вечера в воскресенье, 28 ноября, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель отечественной легковушки ехал в левом ряду со стороны улицы 50-й Армии в сторону улицы Нахимова. При повороте налево на переулок Кирова он не убедился в безопасности маневра. И столкнулся с "Ниссан Алмера", за рулем которого был 20-летний автомобилист.

У водителя ВАЗа диагностировали перелом руки, раны колена, лица, перелом носа. Молодого человека госпитализировали.