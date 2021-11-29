Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2021 11:32

Стародубский сырзавод наказали за некачественное молоко

Продукция не соответствовала требованиям технического регламента
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Должностное лицо Стародубского сырзавода наказали за некачественное молоко. Виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей по административному делу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Нарушения выявили во время прокурорской проверки. Отобрали образцы выпускаемой в пищевой продукции. Питьевое молоко жирностью 2,5% не соответствовало требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».

- Прокуратура района возбудила в отношении должностного лица предприятия дело об административном правонарушении за нарушение требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, - говорят в ведомстве.