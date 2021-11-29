Стародубский сырзавод наказали за некачественное молоко

Должностное лицо Стародубского сырзавода наказали за некачественное молоко. Виновного оштрафовали на 20 тысяч рублей по административному делу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Нарушения выявили во время прокурорской проверки. Отобрали образцы выпускаемой в пищевой продукции. Питьевое молоко жирностью 2,5% не соответствовало требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».

- Прокуратура района возбудила в отношении должностного лица предприятия дело об административном правонарушении за нарушение требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, - говорят в ведомстве.