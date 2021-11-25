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Происшествия25 ноября 2021 15:51

Житель Брянска представлялся участковым и сообщал по телефону "112" о нападении

Мужчину будут судить за ложные доносы о преступлениях
Марина АНТОНОВА
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30-летний житель Брянска звонил по телефону "112", представлялся участковым и сообщал о нападении на него. Мужчину будут судить по статье "Заведомо ложный донос о преступлении". Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 14 августа пьяный брянец находился в подъезде многоквартирного дома на улице Никитина со своей знакомой. Они собирались проникнуть в квартиру, где раньше жила подруга. Для этого мужчина позвонил в единую службу, представился участковым уполномоченным полиции и сообщил о нападении на него с применением холодного оружия. На место приехали полдицейские и выяснили, что это ложь.

В ночь на 15 августа мужчина вновь набрал "112". На этот раз он был у торгового павильона на улице Пушкина. И сообщил, что на него напали с электрошокером.