В Брянске на улице Советской закрыли детский ковидный госпиталь на 70 коек. Его развернули на базе Брянской областной детской больницы. С понедельника он перешел на обычный режим. Об этом сообщили 24 ноября на заседании оперативного штаба.

- На сегодняшний день на территории Брянской области в госпиталях находятся 1761 человек, из них 17 детей, 140 пациентов находятся в реанимации, 95 — на ИВЛ, - сообщил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов. - Свободно 24% коечного фонда. 5054 пациента находятся на амбулаторном лечении, из них 263 ребенка. Если совсем недавно в КТ-центры ежесуточно обращалось около 700 человек, то на сегодняшний день — около 500.

На 25 ноября в области коронавирусной инфекцией заболело 88159 человек. Выздоровело 79187 брянцев. Скончался 2201 пациент.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»