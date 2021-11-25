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Общество25 ноября 2021 15:25

Аппарат КТ в Новозыбкове в полную силу заработал с 25 октября

На оборудовании проводят 10-12 исследований в сутки
Марина АНТОНОВА
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Выяснилась судьба аппарата КТ в брянском Новозыбкове. На прямой линии губернатору поступил вопрос, когда заработает оборудование. Главе региона сообщали, что аппарат уже полтора месяца в строю.

Правда выяснилась на следующий день на заседании оперативного штаба.

- 21 октября аппарат КТ в Новозыбкове работал в тестовом режиме, - рассказал по видеоконференцсвязи глава Новозыбковской районной администрации Павел Разумный. - С 25 октября был полностью введен в эксплуатацию.

Кабинет компьютерной томографии работает круглосуточно. В день выпоняют 10-12 исследований, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Для диагностики коронавируса он не используется. Пациентов возят на КТ в Унечу.