Аппарат КТ в Новозыбкове в полную силу заработал с 25 октября

Выяснилась судьба аппарата КТ в брянском Новозыбкове. На прямой линии губернатору поступил вопрос, когда заработает оборудование. Главе региона сообщали, что аппарат уже полтора месяца в строю.

Правда выяснилась на следующий день на заседании оперативного штаба.

- 21 октября аппарат КТ в Новозыбкове работал в тестовом режиме, - рассказал по видеоконференцсвязи глава Новозыбковской районной администрации Павел Разумный. - С 25 октября был полностью введен в эксплуатацию.

Кабинет компьютерной томографии работает круглосуточно. В день выпоняют 10-12 исследований, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Для диагностики коронавируса он не используется. Пациентов возят на КТ в Унечу.