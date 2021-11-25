В Брасовском районе в ДТП с иномаркой пострадали водитель и пассажир

Фото: УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

В Брасовском районе водитель иномарки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 25 ноября около 05.10 на 442 километре дороги М3 «Украина», сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Хонда» ехал в сторону Брянска. Он не справился с управлением, съехал в кювет с правой стороны по ходу движения и опрокинулся.

- В ДТП пострадал сам33-летний водитель и 38-летний пассажир, - сообщают в Госавтоинспекции. – Их госпитализировали с различными травами. С целью установления состояния опьянения у водителя автомобиля произведен забор биологических объектов.

Обследование машины показало, что на передней оси автомобиля установлены — летние шины колес, а на задней оси — зимние шины колес. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливают.

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