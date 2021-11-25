Население Брянска сократилось на 1000 человек

В Брянске по сравнению с предыдущем годом численность населения сократилась на 1000 человек. Об этом сообщил во время 25-го заседания городского совета народных депутатов мэр Брянска Александр Макаров.

Такую тенденцию он связывает с пандемией коронавируса.

- И на этом фоне по-прежнему остаются те, кто отказывается вакцинироваться и уберечь себя от заражения, - сказал мэр.- Я прошу каждого, кто еще не сделал этого, привиться, чтобы наконец остановить пандемию.

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