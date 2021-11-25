Брянск перечислил 29,6 млрд рублей налогов в консолидированный бюджет РФ

За 10 месяцев этого года Брянск перечислил 29,6 миллиарда рублей налогов в консолидированный бюджет РФ. Об этом сообщили на 25-м заседании городского Совета.

Это на 26 процентов больше чем в 2020 году и на 12 процентов больше относительно 2019 года – до начала пандемии коронавируса, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Кроме того, рассмотрели вопросы городского благоустройства, транспорта и ЖКХ.

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