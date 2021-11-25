В Брянске в 2022 году отремонтируют парк «Юность». Ориентировочно на проведение работ направят около 100 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Единственный парк Володарского района не ремонтировали около 40 лет. Его площадь – больше трех гектаров.

- В связи со значительной стоимостью объекта, а также необходимостью выполнить благоустройство не только общественных, но и дворовых территорий, было внесено предложение о ремонте только одного парка, - говорят в мэрии.

Парк «Юность» стал абсолютным победителем прошедшего голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Он набрал набрал 12 947 голосов.

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