«Не бросайте шины, будьте добры!» – говорят брянские бобры

Фото: АО "Чистая планета".

Полторы тысячи шин – это почти 65 тонн отходов IV класса опасности сдали на утилизацию жители области с начала проведения осенней акции: «Сдай шины – спаси бобра Брянщины!» АО «Чистая планета» продолжает до 1 декабря бесплатно принимать отработанные автопокрышки на своих мусоросортировочных комплексах.

- Своей акцией мы обращаем внимание на проблему свалок шин в наших лесах, оврагах, водоемах и хотим, чтобы брянские автовладельцы ответственно относились к утилизации шин и не наносили вред окружающей среде, - говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников. – Это уже не первая наша акция по бесплатному приему на утилизацию шин от населения. Хочу отметить, что в это раз автовладельцы более активно приняли в ней участие. А те, кто еще не успел бесплатно сдать старые шины, еще могут это сделать – акция продлиться до 1 декабря.

Известно, что шины относятся к отходам IV класса опасности и наносят большой вред природе. В частности, попадая в водоемы, губят бобров. Акция «Сдай шины- спаси бобра Брянщины!» поводится для физических лиц с 30 октября по 30 ноября. Каждый автовладелец сможет бесплатно сдать на утилизацию 8 шин. Для этого нужно привезти отработанные автопокрышки на любой из мусоросортировочных комплексов «Чистой планеты», которые находятся в Брянске, Жуковке, Комаричах, Сураже или Трубчевске, и оставить их в специально установленном бункере. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области экологически безопасно переработает сданные на утилизацию шины с помощью пиролизной установки.

Напоминаем, что жители областного центра смогут бесплатно сдать отработанные шины на утилизацию на брянский мусоросортировочный комплекс, расположенный по адресу: поселок Большое Полпино, ул. Молокова, д.104.