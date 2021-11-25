В Брянской области назначили новых членов избирательной комиссии. Данный вопрос рассмотрели на 37-м заседании областной Думы.

Срок полномочий предыдущей комиссии, сформированной в декабре 2016 года истек. Губернатор Брянской области издал указ, которым назначил семерых членов с правом решающего голоса.

В новый состав вошли: Елена Анненкова, Виктор Алекса, Евгений Зорин, Андрей Казин, Владимир Ториков, Татьяна Шмадченко и Светлана Яковлева.

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