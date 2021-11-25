На должности брянских судей рекомендовали троих юристов. Такое решение приняли на заседании квалификационной коллегии судей Брянской области.

Так, на пост судьи Навлинского района рекомендовали Олесю Цыганок. На должность мирового судьи судебного участка №14 Советского района - Кристину Дзех. На должность мирового судьи Дятьковского района - Елену Полякову.

Судьям присвоили квалификационные классы и утвердили дату проведения нового заседания коллегии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»