В Брянске прорабатывают проект дороги с Кургана до Пушки

В Брянске прорабатывают проект новой дороги от Кургана до Пушки в Володарском районе. Идея ее создать появилась еще семь лет назад. Но тогда не было денег на ее реализацию. - Где она может пройти, мы пока не знаем, - рассказал на прямой линии губернатор Александр Богомаз. - Не договорились ни с природоохранными органами, ни с жителями. Изначально планировалось, что дорога пройдет с улицы Дуки. Но в овраге построили спортпарк. Сейчас прорабатывают возможность организовать канатную туристическую дорогу в этом месте.

По словам губернатора, по парку Соловьи новую дорогу, вероятнее всего, вести не будут. Все-таки, это значимая природная зона в Брянске. Кстати, в следующем году парк ждет масштабная реконструкция.