Жители Брянской области задолжали за электроэнергию больше 371 миллиона рублей. Значительная сумма долга накопилась в 2020 году, сообщают в компании поставщика.

За 10 месяцев дебиторская задолженность увеличилась на 64,5 миллиона рублей.

В период пандемии Правительство РФ ввело мораторий на ограничительные меры относительно должников. В 2021 году его отменили, но жители области не спешат гасит долги.

Злостным неплательщикам предстоят судебные разбирательства и отключение света.

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