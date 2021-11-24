В храме брянского Карачева установили новый иконостас

Фото: Брянская епархия.

В Брянском Карачеве в храме святителя Николая установили новый иконостас. Об этом 24 ноября сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Храм построили в середине 17 века. С 1855 по 1860 годы строили новый каменный пятиглавый храм, освященный в год окончания работ. В 1927 году Никольский храм закрыли.

В советские времена разобрали колокольню. До Великой Отечественной войны здесь был кинотеатр. Потом - немецкий лагерь для советских военнопленных. После войны - мебельный магазин и склад гражданской обороны.

В 1994 году храм передали Русской Православной Церкви и тогда же в нем совершили первое богослужение. Все эти годы храм восстанавливают силами игумена Тимофея (Елецкого). Его реставрируют снаружи и внутри. Сюда на службы приходят люди, активно участвующих в возрождении святыни.

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