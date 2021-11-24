Фото: Кировская обувная фабрика реставрации обуви.

Кировская обувная фабрика реставрации обуви приглашает отремонтировать вашу любимую обувь!

Вдохните в свою обувь новую жизнь!

Приходите 26 ноября в ДК Глухонемых(ул.Красноармейская,д.13) и 27 ноября в ДК БМЗ (ул. Майской Стачки,д.6) с 9 до 18 часов. Опытные мастера с большим опытом работы сделают вашу любимую обувь эффектной и практичной. Доверьтесь профессионалам своего дела, недорого и в короткие сроки мастера произведут:

*Замену обуви с перетяжкой (большой выбор подошв из качественных материалов);

*Замену союзки и задника, имеются различные цвета натуральной кожи;

*Смену высоты каблука; фасона носка; изменение фасона, высоты каблука, формы «носа», толщины подошвы.

*Полную реставрацию старой обуви

Низкие цены и высокое фабричное качество работы ,индивидуальный подход к каждой паре, в ремонте используются материалы известных и проверенных производителей.

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