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Общество24 ноября 2021 11:41

Брянец украл у знакомого паспорт и кошелек

О пропаже 62-летний мужчина заявил в полицию
Надежда ПЕТРУНИНА
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Деньги злоумышленник потратил. Житель Выгоничского района украл у знакомого паспорт и кошелек, в котором было 11 тысяч рублей. О пропаже 62-летий житель поселка Деснянский сообщил в полицию.

Полицейские установили причастность к краже ранее судимого 31-летнего местного жителя. Он оказался знакомым заявителя. Мужчина был у него в гостях. Злоумышленник воспользовался моментом и похитил у потерпевшего портмоне. Деньги подозреваемый забрал, а паспорт и кошелек выбросил. Украденные деньги мужчина потратил на личные нужды.

- На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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