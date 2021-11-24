Брянец украл у знакомого паспорт и кошелек

Деньги злоумышленник потратил. Житель Выгоничского района украл у знакомого паспорт и кошелек, в котором было 11 тысяч рублей. О пропаже 62-летий житель поселка Деснянский сообщил в полицию.

Полицейские установили причастность к краже ранее судимого 31-летнего местного жителя. Он оказался знакомым заявителя. Мужчина был у него в гостях. Злоумышленник воспользовался моментом и похитил у потерпевшего портмоне. Деньги подозреваемый забрал, а паспорт и кошелек выбросил. Украденные деньги мужчина потратил на личные нужды.

- На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»