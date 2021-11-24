В Брянской области реализуется Программа социальной газификации

Фото: АО «Газпром газораспределение Брянск».

78 семей в Брянской области уже пользуются газовыми приборами в своих домах, благодаря Программе социальной газификации.

В общей сложности в программу догазификации на 2021-2023 годы по Брянской области включены 2422 заявки от жителей региона на подключение к сетям. До конца текущего года планируется завершить работы по 391 из них. Прием заявок продолжается. Потенциал программы в регионе составляет около 15,7 тыс. домовладений.

«Мы уже подключили к газораспределительным сетям 78 домовладений, также выполнили работы по подведению газа до границ 243 земельных участков. Наша задача в этом году – не просто подвести газ к границам участка 391 абонента, но и провести работы на самом участке, установить и подключить газовое оборудование в домах. Рассчитываем, что все заявители, попавшие в программу этого года, смогут готовить ужин к новогоднему столу уже с использованием своих газовых плит», - сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск Олег Буглаев.

Справка

АО «Газпром газораспределение Брянск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, эксплуатация газораспределительных сетей, технологическое подключение (присоединение) объектов к существующей системе газораспределения.