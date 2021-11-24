Брянца отправили в колонию на четыре года за сбыт наркотика

Жителя Почепского района приговорили к четырем годам исправительной колонии строгого режима за сбыт наркотика. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в октябре 2020 года осужденный сбыл больше 11 грамм марихуаны. Наркотик он передал гражданину, участвующему в мероприятии «проверочная закупка". Раньше мужчину на один год лишали свободы за незаконное хранение наркотических средств. Очередное преступление брянец совершил в период испытательного срока.

- Приговор суда пока не вступил в законную силу, - говорят в надзорном ведомстве.

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