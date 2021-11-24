В Мглинском районе прокурором назначили Сергея Рыженко

Сергея Рыженко назначили прокурором в Мглинском районе. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Сергей Валерьевич родился в Брянске в 1973 году. В 2002 - м окончил Московский новый юридический институт. В этом же году его приняли в органы прокуратуры на должность следователя прокуратуры Выгоничского района.

В 2003 году назначили заместителем прокурора Выгоничского района. С 2019 года он работал заместителем прокурора Севского района. Классный чин – советник юстиции

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