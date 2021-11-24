В Брянске администрации вернули помещение в Бежицком районе

В Бежицком районе Брянска судебные приставы заставили фирму-арендатора освободить помещение, принадлежащее городской администрации. Меньше чем через год организация перестала платить арендную плату, сообщают в пресс-службе УФССП России по Брянской. Области.

Компания, занимающаяся оптовой торговлей топливом, арендовала помещение площадью 172 квадратных метра в Бежицком районе областного центра, заключив договор с Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации. За отказ от уплаты налогов администрация подала в суд на недобросовестную фирму.

Арбитражный суд вынес решение об освобождении фирмой занимаемого помещения. На основе исполнительного листа в УФССП России Брянской области завели исполнительное производство. Но должник по-прежнему не торопился освобождать помещение.

Когда истек срок добровольного исполнения, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с фирмы исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и установил новый срок для исполнения. Общество с ограниченной ответственностью все равно продолжало занимать арендуемое помещение.

- На фирму завели административное дело, - говорят в ведомстве. – Руководителю официально вручили предупреждения об уголовной ответственности за злостное неисполнения судебного решения.

В результате должник освободил занимаемое помещение и его передали законному владельцу — администрации города.

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