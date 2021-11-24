В Жуковском районе грузовик съехал в кювет и врезался в дерево

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Жуковском районе грузовик "Шакман" съехал в кювет и врезался в дерево. ДТП случилось около трех часов дня во вторник, 23 ноября, на 154-м километре трассы Орел-Брянск-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

39-летний автомобюилист за рулем большегруза ехал в сторону Смоленска. Он не справился с управленим. Машина съехала в правый кювет и врезалась в дерево.

Водителя госпитализировали с сочетанной травмой, травмой позвоночника, ушибами кисти и колена.

- Полицейские провоядт проверку по факту автоаварии, - говорят в Госавтоинспекции.