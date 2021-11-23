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Общество23 ноября 2021 15:42

В брянском аэропорту построят аэровокзал и новую взлетно-посадочную полосу

Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз во время прямой линии
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском аэропорту возведут аэровокзал и новую взлетно-посадочную полосу. Брянск не попал в федеральную программу. Но правительство одобрило кредит. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз во время прямой линии.

Новая полоса даст возможность принимать самолет в дневные и ночные часы.

Глава региона отметил, что у наших соседей в Смоленске, Орле, Курске аэропорта нет. Воздушная гавань Брянска переправила больше 100 тысяч пассажиров.

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